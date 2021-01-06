Народна депутатка Верховної Ради 8 скликання Тетяна Острікова проаналізувала інформацію про доходи бюджету за 2020 рік та вказала на небезпечну тенденцію збільшення податків з економіки, яка зменшується.

Традиційний пост про доходи бюджету за 2020 рік.

1. Податкові платежі

Доходи загального фонду державного бюджету у 2020 році виконані на 101,5%. Перевиконання становить 15,7 мільярда гривень.

Позитивний результат великою мірою забезпечений двома чинниками:

істотне зменшення планів по податкових платежах через коронакризу. В квітні 2020 були ухвалені відповідні зміни, які зменшили індикативні планові показники по податках на 96,4 мільярда;

зменшенням відшкодування ПДВ (2019 – відшкодовано 5,86 мільярда доларів; 2020 – відшкодовано 5,34 мільярда доларів);

падіння обсягів відшкодування складає 8,8%, при тому що експорт за рік впав на 1,7% – за даними Митної служби.

Читайте також Два фронти податкової політики України: що каже МВФ

Податкові збори в 2020 теж виросли. На 6,8%, або на 41,4 мільярда гривень в порівнянні з 2019 роком. Чи то детінізація, чи то краще адміністрування, чи то податковий тиск – обирайте Ваш варіант! На мою думку, тут поєднання цих факторів.

А взагалі – збирати більше податків з економіки, яка зменшується – це як раз про "підтримку бізнесу" по-українськи.

2. Митні платежі

Вочевидь, неодноразова зміна керівників, постійні реорганізації, кадрова нестабільність та відсутність будь-якої визначеної митної політики зробили свою справу. Можна стверджувати, що 2020 рік Державною митною службою завершений провально. План надходжень до загального фонду держбюджету виконаний на 91%, недовиконання складає 28,5 мільярда гривень.

Порівняння у валюті:

митні платежі у 2019 – 12,44 мільярда доларів;

митні платежі у 2020 – 10,97 мільярда доларів;

падіння митних платежів у валюті – 11,8%;

імпорт у 2020 впав на 10,2% за даними Митної служби;

різниця у 1,6% – це 199 мільйона доларів.

3. Надходження від приватизації

План на 2020 рік був 0,5 мільярда гривень, але по факту ці надходження склали 2,26 мільярда.

У бюджеті планували 12, серед року зменшили до 0,5, а зібрали 2,26 мільярда гривень. Про що це говорить? Про абсолютну відірваність від реалій життя будь-яких планів по приватизації.

До теми Про карантинні обмеження: що не так зробив уряд

4. Місцеві бюджети

До місцевих бюджетів у 2020 році разом надійшло 298,1 мільярда гривень, що на 5,4% більше ніж у 2019, але на 1,6% менше плану.

Вочевидь, далися взнаки податкові пільги з місцевих податків (єдиний податок, податок на землю, на нерухоме майно), які роздавали депутати з чужої кишені – місцевих бюджетів під час карантину

5. До Пенсійного фонду надійшло ЄСВ у розмірі 294,4 млрд грн, на 7,6% більше ніж у 2019 році

Всі ці проблеми – неякісне планування, управлінська нестабільність, падіння імпорту, відсутність системної митної політики, коронакриза та падіння економіки нікуди не поділись у 2021 році. Несемось далі…