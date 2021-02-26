У січні 2021 року доходи зведеного бюджету становили 88 мільярди гривень, що на 21% або ж на 15,3 мільярди ​гривень більше ніж рік тому.

Хто допоміг?

Як завжди допоміг Нафтогаз, накопичення заборгованості за відшкодування ПДВ (хто не вірить) та інфляція /девальвація.

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У січні 2021 року до зведеного бюджету вдалося залучити 88 мільярдів гривень, що на 15,3 мільярдів гривень або ж на 21% більше ніж рік тому. Доходи зведеного бюджету зросли насамперед через зростання доходів від податків з імпорту. Так, імпортне ПДВ збільшилось на 23% до 20,5 мільярдів гривень. Акциз на імпортні товари також зріс на 50% до 4,9 мільярди гривень.

Цього разу зросли і доходи від імпорту на паливо і на імпорт тютюнових виробів в тому числі та рідини для електронних сигарет. Не останню роль в цьому відіграла девальвація. Так, курс євро в січні 2021 року був вищим на 28% і становив 34,39 проти 26,79 в січні 2020 року. Водночас курс долара становив 28,22 в січні 2021 року проти 24,12 в січні 2020 року і був на 17% вищим.

Зросли і надходження від внутрішнього ПДВ на 18% до 29,3 млрд гривень. Якщо на початку минулого року уряд прискорював відшкодування ПДВ намагаючись скоротити заборгованість, то в січні 2021 навпаки – збільшив на 2,3 мільярди гривень до 20,6 млрд грн. Крім того, збільшив доходи і НАК "Нафтогаз", який перерахував до зведеного бюджету 2,3 мільярди грн плати за рентні платежі.

Про видатки

У січні 2021 року видатки зведеного бюджету сягнули 80,9 мільярдів грн. В порівнянні з січнем 2020 року видатки зведеного бюджету зросли на 7% або ж на 5 мільярів гривень. Лідерами по темпах росту видатків виявилися обслуговування боргу (+30%), економічна діяльність (+29%) та охорона здоров'я (+16%). Соціальні видатки зросли на 9%. Окрім видатків із зведеного бюджету уряд також за січень збільшив нетто-позики Пенсійному фонду ще на 3 мільярди грн.

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Оскільки доходи перевищували видатки, то зведений бюджет у січні 2021 року мав профіцит в 6,7 мільярдів гривень. При цьому державний бюджет виявився дефіцитним – 5,7 мільярди гривень (дефіцит загального фонду 10,5 млрд гривень, профіцит спеціального – 4,8 мільярди грн). Місцеві бюджети зведені із профіцитом в 12,5 мільярдів гривень (профіцит загального фонду 11,6 мільярдів гривень, профіцит спеціального – 0,8 мільярдів гривень).



За рахунок чого зросли доходи бюджету в січні 2021 року / Графіка Ціна держави