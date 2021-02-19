Додатковий дохід для України, – Остальцев назвав переваги закону про зброю

У МВС України проти обігу короткоствольної зброї, водночас побоювання – зрозумілі, адже в державі ніколи не було фундаментального закону про зброю. Проте ситуація довкола відповідного дозволу на купівлю могла б вплинути на бюджет держави.

Про це розповів ветеран АТО Леонід Остальцев у своєму блозі "VETERANO блог". Він зауважив, що в Україні поки що немає культури поводження зі зброєю, тож поліція повинна буде заново вчитися, як поводитись в ситуації, коли навпроти опиниться хтось із зареєстрованим пістолетом.

Читайте повний текст блогу Наслідки війни на Сході: чому українцям необхідний закон про зброю

Ветеран АТО пояснив, що закон, а разом з ним право на захист свого життя усіма можливими способами – дуже необхідні. Крім того, що на Сході війна, а озброєні громадяни – це краще ніж не озброєні, додав він.

Для України це потенційний додатковий дохід, адже ринок зброї – величезний. Дозвіл на купівлю відповідної зброї – це в майбутньому значні надходження до бюджету, нові тири та й взагалі нова індустрія,

– сказав Остальцев.

Зброя – велика відповідальність

Для загального розуміння, в законі такого поняття як вільне володіння зброєю – немає, додав він. Водночас ветеран АТО наголосив, що зброя є величезною відповідальністю і кожен мати її не може.

Він пояснив, що відповідне право можуть мати лише ті громадяни, які вивчили правила і поведінку поводження зі зброєю, а також:

пройшли спеціалізовані тести;

не мають медичних протипоказань.

Також все це має відбуватися виключно під пильним наглядом та контролем Міністерства внутрішніх справ, сказав Леонід Остальцев.

У МВС та Нацполіції 12 лютого заявили, що виступають проти дозволу короткоствольної зброї.

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