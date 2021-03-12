У селі Поляниця, де розташований "Буковель" встановлять додаткові блокпости. Перешкод у пересуванні не відчують лише жителі села та люди, які працюють на території гірськолижного курорту.

Начальник Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Голубош розповів, що на в'їздах до Івано-Франківської області станом на 12 березня працюють 14 постів.

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У центрі Прикарпаття також функціонують 8 додаткових блокпостів.

Будуть введені додаткові обмеження у селі Поляниця. Матимуть можливість безперешкодно пересуватися, за дотримання карантинних вимог, тільки місцеві жителі або ті, хто мають місце роботи у цьому населеному пункті,

– заявив Голубош.

Голобуш розповів, що наразі у Буковелі працюють правоохоронці. Зокрема, станом на 12 березня вже склали 51 адмінпротокол. З них 26 – на операторів підйомників, інші – на підприємців.

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