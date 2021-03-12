Додаткові блокпости і мобільні групи: "Буковель" на карантині стане закритою зоною
У селі Поляниця, де розташований "Буковель" встановлять додаткові блокпости. Перешкод у пересуванні не відчують лише жителі села та люди, які працюють на території гірськолижного курорту.
Джерело:24 канал
Начальник Національної поліції в Івано-Франківській області Володимир Голубош розповів, що на в'їздах до Івано-Франківської області станом на 12 березня працюють 14 постів.
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У центрі Прикарпаття також функціонують 8 додаткових блокпостів.
Будуть введені додаткові обмеження у селі Поляниця. Матимуть можливість безперешкодно пересуватися, за дотримання карантинних вимог, тільки місцеві жителі або ті, хто мають місце роботи у цьому населеному пункті,
– заявив Голубош.
Голобуш розповів, що наразі у Буковелі працюють правоохоронці. Зокрема, станом на 12 березня вже склали 51 адмінпротокол. З них 26 – на операторів підйомників, інші – на підприємців.
"Буковель" закрили на карантин: деталі
- 12 березня регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення закрити на карантин гірськолижний курорт "Буковель".
- Хоча у червону зону карантину Прикарпаття потрапило ще 22 лютого, "Буковель" продовжував працювати.
- Прем'єр-міністра України Денис Шмигаль заявляв, що там дотримуються усіх карантинних обмежень. Інфіковані коронавірусом вже зайняли 84% ліжок з киснем.
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