ФСБ завербувала військового ВМС України, коли він проходив пункт пропуску з окупованим Кримом. На півострів чоловік вирушив через сімейні обставини.

Російська сторона шантажувала українського військового. Зокрема, мовилося про психологічний тиск. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду,

– мовиться у повідомленні.

Деталі інциденту

Завербований військовий мав збирати певну військову інформацію, а також дані щодо суспільно-політичної ситуації на Півдні України.

Однак повернувшись в Україну, військовий сам здався СБУ та розкрив деталі свого вербування.