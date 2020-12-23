Добровільно здався: Росія завербувала військового ВМС України
ФСБ завербувала військового ВМС України, коли він проходив пункт пропуску з окупованим Кримом. На півострів чоловік вирушив через сімейні обставини.
Російська сторона шантажувала українського військового. Зокрема, мовилося про психологічний тиск. Про це повідомляє Служба безпеки України.
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Приморський районний суд Одеси визнав його винним у готуванні до держзради у формі шпигунства і звільнив від кримінальної відповідальності за державну зраду,
– мовиться у повідомленні.
Деталі інциденту
- Завербований військовий мав збирати певну військову інформацію, а також дані щодо суспільно-політичної ситуації на Півдні України.
- Однак повернувшись в Україну, військовий сам здався СБУ та розкрив деталі свого вербування.
- Кримінальної відповідальності військовий ВМС уникнув, адже добровільно розповів про зв'язок з російськими спецслужбами та вербування.
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