Корупційні скандали та махінації з квартирами: що не так з новими членами ВРП

Джерело:"Підгорає" на 24 каналі
Цього тижня до President Hotel у Києві з усіх усюд з'їхалися майже 300 суддів. Вони приїхали, щоб обрати серед себе найкращих, або тих, у кого репутація найменш заплямована.
Дали 3 дні, за які треба прочитати характеристику, послухати розмову і обрати чотирьох суддів до Вищої ради правосуддя. А також одного – до Конституційного Суду. Водночас – викликати всенародний захват або хоча б не всенародне обурення.
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Всенародне обурення все ж було, особливо після перегляду списку тих, хто на ці високі посади претендував:
Як серед з них знайти достойних – не просте запитання. Саме тому, під стіни President Hotel прийшли як активісти, так і журналісти-розслідувачі.
Прийшли вони з однією метою – закликати зачекати з обранням, хоча б до запровадження нового законодавства.До речі! До цього ж закликали і посли "Великої сімки" через непрозорий конкурс і недоброчесних суддів.
Якщо вже судді вирішили вчиняти добро, то їх у цьому прагненні не зупинити. Тож таємним голосуванням за 2 дні вони швидко обрали своїх делегатів:
Наступні 4 роки саме вони вершитимуть правосуддя разом з рештою колег із ВРП. Я нагадаю, що це орган державної влади та суддівського врядування, члени якого колегіально вирішують, кого з працівників Феміди призначати на посади, кого – звільняти, кого – відсторонювати від обов'язків, а кого – і затримувати.
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Утім, як виявилося, і до їхньої доброчесності також є питання.
► Зокрема суддя із Хмельницького Сергій Болотін вдався до маніпуляції, щоб отримати службову квартиру, приватизував її, а потім – продав. Хоча мав у власності нерухомість, яку оформлював на своїх родичів саме для того, щоб претендувати на житло від держави.
Сергій Болотін / Фото Хмельницького апеляційного суду
► Що ж до Віталія Саліхова, то він відомий тим, що забороняв знімати судові засідання, зокрема обличчя суддів. Також він має у власності 2 квартири в Криму.
Віталій Саліхов / Фото Pravo
► Валерій Суховий вже був суддею Верховного суду у 2017 році.
Валерій Суховий / Фото ЧЕСНО
► Інна Плахтій хоч сама у корупційних скандалах не помічена, утім репутацію їй "підмочила" робота на корумпованого колегу Петра Філюка та скандал, у який свого часу потрапив її батько. Він засудив вояка Української повстанської армії Івана Гончарука до розстрілу за сфабрикованою справою Комітету державної безпеки СРСР.
Інна Плахтій / Фото "Юридична практика"
Хоч голосування за суддів і було таємним, утім результати його результати були відомі ще до оголошення.
За нашою інформацією, один із делегатів з'їзду, суддя у відставці з Хмельницького Анатолій Марцинкевич поширював серед суддів інформацію про те, за кого треба голосувати,
– зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.
"Суди і судді, що з цим робити", – запитувався у експертів тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський запитувався у експертів. Тоді вони відповіли йому, що потрібно:
Відповідальність повністю – на президентові України. "Теза про те, що не можна було відкладати з'їзд суддів – частково маніпулятивна. Адже за законом, якщо повноваження членів ВРП закінчуються, але їх на з'їзді не обрали, то вони продовжують працювати упродовж трьох місяців", – розповіла представниця ЦПК.
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За цей час можна було б і за новий закон проголосувати і процедуру нову з обрання нових членів до ВРП із залученням міжнародних експертів запустити і старих суддів "прорідити". Наприклад, "за вуха" притягнути суддю Павла Вовка до суду, щоб йому обрали запобіжний захід.
Зеленський повинен взяти відповідальність за судову систему / Фото Дмитра Ларіна
Або ж відправити Олександра Тупицького у відставку на завжди, а не на кілька місяців. А, може, і взагалі весь суд перезапустити, щоб не гралися з антикорупційними реформами у конституційність.Зверніть увагу! За статистикою, українським судам повністю довіряє лише 2% громадян, не довіряє – 65%.
Та врешті решт, перестати відбирати у Національного антикорупційного бюро справи з їхньої підслідності і передавати іншим судам – мовиться про Олега Татарова.
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Якщо це все не станеться, то буквально за кілька років ті ж самі експерти говоритимуть вже наступному кандидату у президенти, що Володимир Зеленський їх обманув.