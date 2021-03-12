Цього тижня до President Hotel у Києві з усіх усюд з'їхалися майже 300 суддів. Вони приїхали, щоб обрати серед себе найкращих, або тих, у кого репутація найменш заплямована.

Дали 3 дні, за які треба прочитати характеристику, послухати розмову і обрати чотирьох суддів до Вищої ради правосуддя. А також одного – до Конституційного Суду. Водночас – викликати всенародний захват або хоча б не всенародне обурення.

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Всенародне обурення все ж було, особливо після перегляду списку тих, хто на ці високі посади претендував:

там і судді Майдану;

і забудькуваті судді, які свого часу щось не внесли у декларації;

жадібні судді, які ухвалювали неправомірні рішення за невеличкі гонорари;

там є і судді у відставці.

Чи вдалось знайти достойних суддів

Як серед з них знайти достойних – не просте запитання. Саме тому, під стіни President Hotel прийшли як активісти, так і журналісти-розслідувачі.

Прийшли вони з однією метою – закликати зачекати з обранням, хоча б до запровадження нового законодавства.

До речі! До цього ж закликали і посли "Великої сімки" через непрозорий конкурс і недоброчесних суддів.

Судді не зупинилися

Якщо вже судді вирішили вчиняти добро, то їх у цьому прагненні не зупинити. Тож таємним голосуванням за 2 дні вони швидко обрали своїх делегатів:

Сергія Болотіна;

Віталія Саліхова;

Валерія Сухового;

Інну Плахтій.

Наступні 4 роки саме вони вершитимуть правосуддя разом з рештою колег із ВРП. Я нагадаю, що це орган державної влади та суддівського врядування, члени якого колегіально вирішують, кого з працівників Феміди призначати на посади, кого – звільняти, кого – відсторонювати від обов'язків, а кого – і затримувати.

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Що не так з новими членами ВРП

Утім, як виявилося, і до їхньої доброчесності також є питання.

► Зокрема суддя із Хмельницького Сергій Болотін вдався до маніпуляції, щоб отримати службову квартиру, приватизував її, а потім – продав. Хоча мав у власності нерухомість, яку оформлював на своїх родичів саме для того, щоб претендувати на житло від держави.



Сергій Болотін / Фото Хмельницького апеляційного суду

► Що ж до Віталія Саліхова, то він відомий тим, що забороняв знімати судові засідання, зокрема обличчя суддів. Також він має у власності 2 квартири в Криму.



Віталій Саліхов / Фото Pravo

► Валерій Суховий вже був суддею Верховного суду у 2017 році.



Валерій Суховий / Фото ЧЕСНО

► Інна Плахтій хоч сама у корупційних скандалах не помічена, утім репутацію їй "підмочила" робота на корумпованого колегу Петра Філюка та скандал, у який свого часу потрапив її батько. Він засудив вояка Української повстанської армії Івана Гончарука до розстрілу за сфабрикованою справою Комітету державної безпеки СРСР.



Інна Плахтій / Фото "Юридична практика"

Результати голосування були відомі до засідання

Хоч голосування за суддів і було таємним, утім результати його результати були відомі ще до оголошення.

За нашою інформацією, один із делегатів з'їзду, суддя у відставці з Хмельницького Анатолій Марцинкевич поширював серед суддів інформацію про те, за кого треба голосувати,

– зазначила експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

"Суди і судді, що з цим робити", – запитувався у експертів тоді ще кандидат у президенти України Володимир Зеленський запитувався у експертів. Тоді вони відповіли йому, що потрібно:

повернутися до питання оцінки суддів, інакше потрібно почати з початку процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів;

забрати з судової системи суддів Майдану;

забрати суддів, які не можуть пояснити, звідки в них будинки під Києвом.

Відповідальність повністю – на президентові України. "Теза про те, що не можна було відкладати з'їзд суддів – частково маніпулятивна. Адже за законом, якщо повноваження членів ВРП закінчуються, але їх на з'їзді не обрали, то вони продовжують працювати упродовж трьох місяців", – розповіла представниця ЦПК.

До теми Сірий кардинал судової влади: експертка сказала, хто "просуває" потрібних кандидатів на з'їздах

За цей час можна було б і за новий закон проголосувати і процедуру нову з обрання нових членів до ВРП із залученням міжнародних експертів запустити і старих суддів "прорідити". Наприклад, "за вуха" притягнути суддю Павла Вовка до суду, щоб йому обрали запобіжний захід.



Зеленський повинен взяти відповідальність за судову систему / Фото Дмитра Ларіна

Або ж відправити Олександра Тупицького у відставку на завжди, а не на кілька місяців. А, може, і взагалі весь суд перезапустити, щоб не гралися з антикорупційними реформами у конституційність.

Зверніть увагу! За статистикою, українським судам повністю довіряє лише 2% громадян, не довіряє – 65%.

Та врешті решт, перестати відбирати у Національного антикорупційного бюро справи з їхньої підслідності і передавати іншим судам – мовиться про Олега Татарова.

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Якщо це все не станеться, то буквально за кілька років ті ж самі експерти говоритимуть вже наступному кандидату у президенти, що Володимир Зеленський їх обманув.