Майже половина українців назвала добробут своєї родини поганим

Українці не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економіці і більшість вважає добробут своєї родини поганим. Настрої щодо змін у кращу сторону в українців також наразі слабкі.

Як свідчить соціологічне опитування, українці не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економічній сфері. Лише 9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище зміниться на краще.

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Добробут родини

Рівень добробуту родини українці оцінили так:

44% – як "дуже" або "досить" поганий,

45% – як "не поганий і не добрий",

9% – як "добрий" або "дуже добрий".

Стосовно очікувань змін добробуту настрої не надто нозитивні. Дещо частіше українці очікують, що він не зміниться – 28%, 21% очікують покращення, а 19% – погіршення.

Зміни в економіці: що кажуть українці

Опитані не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економічній сфері:

лише 9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще,

9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.

Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 30% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 23% – що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.

Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 52% і 56% не очікують змін у цих сферах). Разом з тим, очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року,

– зазначають у Центрі Разумкова.

Торік погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини – 32%.

Коли Україна подолає проблеми

19% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 50,5% – що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 19% – що не здатна їх подолати.

Що відомо про опитування?

Центр Разумкова упродовж 5 – 9 березня. Метод – "обличчя до обличчя". Участь у ньому взяли жителі усіх регіонів України, окрім окупованих територій Донбасу та Криму. Максимальна похибка – 0,95%.

Його провів