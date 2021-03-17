Майже половина українців назвала добробут своєї родини поганим
Українці не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економіці і більшість вважає добробут своєї родини поганим. Настрої щодо змін у кращу сторону в українців також наразі слабкі.
Джерело:Центр Разумкова
Як свідчить соціологічне опитування, українці не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економічній сфері. Лише 9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище зміниться на краще.
Дивіться ще Спойлер – усе погано: що думають люди про напрямок руху України
Добробут родини
Рівень добробуту родини українці оцінили так:
- 44% – як "дуже" або "досить" поганий,
- 45% – як "не поганий і не добрий",
- 9% – як "добрий" або "дуже добрий".
Стосовно очікувань змін добробуту настрої не надто нозитивні. Дещо частіше українці очікують, що він не зміниться – 28%, 21% очікують покращення, а 19% – погіршення.
Зміни в економіці: що кажуть українці
Опитані не надто вірять у швидкі позитивні зміни в економічній сфері:
- лише 9% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще,
- 9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини.
Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 30% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 23% – що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини.
Однак найбільш поширена думка, що ситуація за 3 місяці істотно не зміниться (відповідно 52% і 56% не очікують змін у цих сферах). Разом з тим, очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року,
– зазначають у Центрі Разумкова.
Торік погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих 3 місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної родини – 32%.
Коли Україна подолає проблеми
19% опитаних вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 50,5% – що вона здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, а 19% – що не здатна їх подолати.
Поділитися новиною