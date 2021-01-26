Кернес і Дарницький міст як пам'ятка Харкова: конфуз з передвиборчим роликом Добкіна – відео

Михайло Добкін оприлюднив у мережі відео, в якому демонструє визначні пам'ятки Харкова. Однак у ролику чомусь з'явився Дарницький міст у Києві. Крім того, політик активно використав постать загиблого Геннадія Кернеса.

Джерело: телеграм Михайла Добкіна

Михайло Добкін оприлюднив у мережі відеоролик, схожий на передвиборчий.

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Деталі відео Добкіна

На відео він демонструє пам'ятки Харкова, між якими загубився Дарницький міст, розташований у Києві. Наразі незрозуміло, чи це помилка, чи навмисний крок політика.

Крім того, він використав у ролику і Геннадія Кернеса. Загиблий міський голова говорить, що не готує собі наступників, однак хвалить Добкіна.

Я вважаю, що Михайло Добкін – гарний управлінець, гарний менеджер,

– сказав Кернес.

Цікаво, що у цей час на відео з'являється тільки постать Добкіна. Однак політик не промовляє жодного слова.

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Михайло Добкін наразі не зізнається, що має намір боротися за крісло міського голови.

Ми багато через що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити.Багато про що хочеться написати та розповісти. Обов'язково це зроблю. Але пізніше,

– інтригує він.

Політик додав, що наразі залишить цей ролик і разом з харків'янами буде просто дивитися та слухати.

Дивіться відеоролик Михайла Добкіна

Зверніть увагу!

Повторні вибори Харкова відбудуться, бо колишній очільник міста Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте". Політик лікувався у Німеччині від ускладнень коронавірусу. Детальніше –