Кернес і Дарницький міст як пам'ятка Харкова: конфуз з передвиборчим роликом Добкіна – відео

Михайло Добкін оприлюднив у мережі відео, в якому демонструє визначні пам'ятки Харкова. Однак у ролику чомусь з'явився Дарницький міст у Києві. Крім того, політик активно використав постать загиблого Геннадія Кернеса.
Джерело: телеграм Михайла Добкіна
Михайло Добкін оприлюднив у мережі відеоролик, схожий на передвиборчий.
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На відео він демонструє пам'ятки Харкова, між якими загубився Дарницький міст, розташований у Києві. Наразі незрозуміло, чи це помилка, чи навмисний крок політика.
Крім того, він використав у ролику і Геннадія Кернеса. Загиблий міський голова говорить, що не готує собі наступників, однак хвалить Добкіна.
Я вважаю, що Михайло Добкін – гарний управлінець, гарний менеджер,
– сказав Кернес.
Цікаво, що у цей час на відео з'являється тільки постать Добкіна. Однак політик не промовляє жодного слова.
Михайло Добкін наразі не зізнається, що має намір боротися за крісло міського голови.
Ми багато через що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити.Багато про що хочеться написати та розповісти. Обов'язково це зроблю. Але пізніше,
– інтригує він.
Політик додав, що наразі залишить цей ролик і разом з харків'янами буде просто дивитися та слухати.
Дивіться відеоролик Михайла ДобкінаЗверніть увагу! Повторні вибори Харкова відбудуться, бо колишній очільник міста Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте". Політик лікувався у Німеччині від ускладнень коронавірусу. Детальніше – читайте тут.