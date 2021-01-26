Кернес і Дарницький міст як пам'ятка Харкова: конфуз з передвиборчим роликом Добкіна – відео
Михайло Добкін оприлюднив у мережі відео, в якому демонструє визначні пам'ятки Харкова. Однак у ролику чомусь з'явився Дарницький міст у Києві. Крім того, політик активно використав постать загиблого Геннадія Кернеса.
Джерело: телеграм Михайла Добкіна
Михайло Добкін оприлюднив у мережі відеоролик, схожий на передвиборчий.
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Деталі відео Добкіна
На відео він демонструє пам'ятки Харкова, між якими загубився Дарницький міст, розташований у Києві. Наразі незрозуміло, чи це помилка, чи навмисний крок політика.
Крім того, він використав у ролику і Геннадія Кернеса. Загиблий міський голова говорить, що не готує собі наступників, однак хвалить Добкіна.
Я вважаю, що Михайло Добкін – гарний управлінець, гарний менеджер,
– сказав Кернес.
Цікаво, що у цей час на відео з'являється тільки постать Добкіна. Однак політик не промовляє жодного слова.
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Михайло Добкін наразі не зізнається, що має намір боротися за крісло міського голови.
Ми багато через що з ним пройшли разом. Багато разом встигли зробити.Багато про що хочеться написати та розповісти. Обов'язково це зроблю. Але пізніше,
– інтригує він.
Політик додав, що наразі залишить цей ролик і разом з харків'янами буде просто дивитися та слухати.
Дивіться відеоролик Михайла Добкіна
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