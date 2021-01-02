Михайло Добкін натякнув, що знову балотуватиметься у мери Харкова. Адже після смерті Геннадія Кернеса у місті повинні відбутися позачергові вибори, про що міськрада вже звернулася до Верховної Ради.

Добкін, ймовірно, знову балотуватиметься у мери Харкова

У своєму телеграм-каналі український одіозний політик Михайло Добкін (колишній очільник Харківської облдержадміністрації та колишній нардеп) перепостив повідомлення іншого каналу – "Бородатая Бабушка". Про це розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Харківська міськрада попросила у Верховної Ради про нові вибори мера

У повідомленні мовиться: "Всупереч усім спекуляціям, Харківська міськрада в установленому законом порядку подала звернення до ВР щодо призначення нових виборів мера у зв'язку зі смертю Кернеса".

А завершується пост таким твердженням: "І так, Добкін іде в мери".

Жодного коментаря безпосередньо від Добкіна у повідомленні немає, тож не можна достеменно стверджувати, чи погодився політик із цим твердженням, чи ні. Однак він його точно не заперечив.

Чому мера Харкова вибиратимуть позачергово

На місцевих виборах 2020 року мером Харкова обрали Геннадія Кернеса. Але він захворів та помер у Німеччині. За українським законодавством, у такому випадку Верховна Рада повинна у 90-денний термін призначити позачергові вибори. Але це ВРУ робить за умови, якщо відповідне клопотання подасть міська рада.

На практиці цю процедуру в Україні не завжди виконували, однак у випадку Харкова затягування не сталося – секретар міськради Ігор Терехов, який тимчасово виконує обов'язки міського голови після смерті Геннадія Кернеса, 1 січня заявив, що подав необхідне клопотання до Верховної Ради.

Тепер рішення щодо проведення позачергових місцевих виборів у Харкові має схвалити Верховна Рада, а потім Центральна виборча комісія мала призначити день голосування та оголосити про початок кампанії. Наразі фахівці називають найбільш імовірним днем проведення позачергових виборів мера Харкова 28 березня 2021 року.