У мережі оприлюднили пародію на ролик Михайла Добкіна, колишнього "регіонала" та харківського високопосадовця. Нещодавно політик оприлюднив відео, в якому натякає, що балотуватиметься в мери. Колишній міський голова Харкова Геннадій Кернес помер.

Джерело: "Мемаграм"

У цій фейсбук-спільноті опублікували ролик, де Добкін поважно стоїть на тлі кадрів, що вже стали мемом. Мовиться про те славнозвісне передвиборче відео 2007 року з вигуками від Кернеса: "Міша, всьо ****, давай по новій".

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А завершується все скриншотами твіттера Добкіна, де він матюкає своїх підписників. Музику з оригінального ролику зберегли – це твір радянського композитора Едуарда Артем'єва, що пролунав у стрічці "Свій серед чужих".

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Чим пародія відрізняється від оригіналу

В оригіналі Добкін стоїть на тлі кадрів із померлим мером.

Водночас тут лунають цитати Кернеса про успіхи на посаді харківського міського голови та про Добкіна зокрема.

Керес заявляє, що жодних спадкоємців не готував. Але наприкінці відео називає Добкіна хорошим господарником і менежером.

Завершується все фразою: "Ми повинні продовжити розпочате".

Додамо, що Добкін був мером Харкова у 2006 – 2010 роках. Тоді Кернес був секретарем Харківської міськрди. Крім того, коли здоров'я Кернеса погіршилося та всі вже думали про його смерть, Добкін знову захотів стати мером. Але коли почали говорити про імовірне одужання, він свою кандидатуру зняв.

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