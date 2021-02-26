"Єб*ло завали": Добкін і Береза облаяли один одного в прямому ефірі – відео 18+
Колишні народні депутати Михайло Добкін і Борисла Береза влаштували у прямому ефірі перепалку з матами. Тема, на якій "заїлися" два політики, стосувалася сексизму.
Джерело:24 канал
В ефірі одного з телеканалів зайшла тема про сексизм, до якого вдаються політики. Так, Борислав Береза пригадав торішній скандал із Корнієнком, який дозволив собі охарактеризувати жінку "корабельною сосною".
Дивіться також "Спонсорувати свиней не буду": у школі Кривого Рогу виник скандал через батьківські внески
Коли в ефірі лунає сексизм, який ніхто не зупиняє – це ненормально… Добкін, ми можемо з вами один одного на дух не переварювати, але вам би ж не сподобалося, якби вашу дочку хтось назвав корабельною сосною, піддутою too much,
– сказав Береза.
У свою чергу Добкін заявив, що не зрозумів, "що воно хотіло сказати". Відтак у хід пішла ненормативна лексика.
– Ну, воно тупе, тому не розуміє. Вибачте, – кинув насмішку Береза.
– Чуєш, ти, довб**об, ти з ким розмовляєш? – облаяв його у відповідь Добкін.
– М*дило! Е*ало завали! – продовжив Береза,
Опісля цих слів, які і пішли у прямий ефір телевізорів, втрутилися ведучі і попросили більше не вживати таких слів.
Перепалка Берези і Добкіна (відео 18+)
Борислав Береза на своєму фейсбуці продовжив "обмін люб'язностями". Написав, що Добкіна порівнювати з тваринами не можна, оскільки це їх принижує.
Добкін і матюки: з останнього
- Михайло Добкін далеко не вперше застовує "міцне слівце" в ефірі телеканалів. Так, восени 2020 він облаяв активного учасника Майдану Володимира Парасюка. Він облаяв його при розповідях про Майдан.
- "М*даки, козли та ідіоти" – так Добкін назвав учасників Майдану в інтерв'ю Гордону.
Поділитися новиною