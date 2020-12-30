Російські найманці на Донбасі 7 разів порушили перемир'я протягом доби 29 грудня. Від початку доби 30 грудня окупанти вже встигли обстріляти позиції Збройних сил України.

Про всі порушення бойовиків вже передали представникам ОБСЄ. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.

До речі Скільки українців на Донбасі вважають зниклими безвісти: цифра

Де було неспокійно

Поблизу Водяне, що на Приазов’ї, бойовики стріляли з мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки гатили зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Невельського та Авдіївки відкривали вогонь з підствольних гранатометів.

На обстріли окупантів бійці ЗСУ надали адекватну відповідь. Серед українських військовослужбовців немає втрат та поранень.

Що відбувається на Донбасі станом на ранок 30 грудня

Від початку доби вже зафіксували порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог стріляв з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, який діє на Донбасі з 27 липня, проросійські бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ. Наприклад, за добу, 28 грудня, зафіксували 13 порушень окупантів. Крім того, російські найманці поранили українського військового.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу