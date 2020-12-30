Доба на Донбасі: бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових
Російські найманці на Донбасі 7 разів порушили перемир'я протягом доби 29 грудня. Від початку доби 30 грудня окупанти вже встигли обстріляти позиції Збройних сил України.
Про всі порушення бойовиків вже передали представникам ОБСЄ. Про це повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
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Де було неспокійно
- Поблизу Водяне, що на Приазов’ї, бойовики стріляли з мінометів 120 та 82 калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
- Неподалік Талаківки гатили зі станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Невельського та Авдіївки відкривали вогонь з підствольних гранатометів.
На обстріли окупантів бійці ЗСУ надали адекватну відповідь. Серед українських військовослужбовців немає втрат та поранень.
Що відбувається на Донбасі станом на ранок 30 грудня
Від початку доби вже зафіксували порушення режиму "тиші". Біля Авдіївки ворог стріляв з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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