Окупанти обстріляли наших захисників з гранатометів: де було неспокійно

За минулу добу проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню. Ворог вже традиційно гатив з мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, спостерігачі зафіксували проліт безпілотника. Він здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2.

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Де було неспокійно 5 лютого

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв неподалік:

Новомихайлівки;

Світлодарська.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було неспокійно біля:

Богданівки;

Водяного.

На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає.

Яка ситуація станом на ранок 6 лютого

Від початку поточної доби зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає,

– повідомили у штабі ООС.

Загалом обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Раніше радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що, попри регулярні обстріли окупантів, немає підстав говорити про зрив перемир'я



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу