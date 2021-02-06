Окупанти обстріляли наших захисників з гранатометів: де було неспокійно
За минулу добу проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню. Ворог вже традиційно гатив з мінометів, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Джерело:ООС
Крім того, спостерігачі зафіксували проліт безпілотника. Він здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2.
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Де було неспокійно 5 лютого
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог стріляв неподалік:
- Новомихайлівки;
- Світлодарська.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було неспокійно біля:
- Богданівки;
- Водяного.
На щастя, бойових втрат серед наших захисників немає.
Яка ситуація станом на ранок 6 лютого
Від початку поточної доби зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає,
– повідомили у штабі ООС.
Загалом обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу
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