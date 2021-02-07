Як минула доба на Донбасі: окупанти 13 разів обстріляли наші позиції – є загиблі та поранені

Джерело:ООС
Минула доба на Донбасі була по-справжньому пекельна. Ворог 13 разів гатив по позиціях наших захисників. На жаль, 2 український військовослужбовці загинули, ще 4 – отримали поранення.
6 лютого спостерігачі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню. Окупанти традиційно гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
Важливо На Донбасі підірвалися українські військові: 2 загинули, ще 1 зазнав поранення
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" гатили неподалік:
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстрілював:
Внаслідок обстрілу біля Пісків отримав вогнепальне поранення 1 український захисник. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
Крім того, проросійські бойовики прицільно гатили поблизу Новозванівки та Південного. Внаслідок ворожого обстрілу 2 українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, їх стан здоров'я задовільний.
Актуально Хомчак відвідав передову українських воїнів на Донбасі: деталі поїздки – фото
У районі населеного пункту Мар'їнка, 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень 2 захисників загинули, за життя третього боряться медики.
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу