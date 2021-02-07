Минула доба на Донбасі була по-справжньому пекельна. Ворог 13 разів гатив по позиціях наших захисників. На жаль, 2 український військовослужбовці загинули, ще 4 – отримали поранення.

6 лютого спостерігачі зафіксували 13 порушень режиму припинення вогню. Окупанти традиційно гатили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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Де було неспокійно на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" гатили неподалік:

Красногорівки;

Водяного, що на Приазов'ї;

Пісків;

Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстрілював:

Новозванівку;

Південне;

Луганське.

Що відомо про втрати України

Внаслідок обстрілу біля Пісків отримав вогнепальне поранення 1 український захисник. Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Крім того, проросійські бойовики прицільно гатили поблизу Новозванівки та Південного. Внаслідок ворожого обстрілу 2 українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, їх стан здоров'я задовільний.

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У районі населеного пункту Мар'їнка, 3 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень 2 захисників загинули, за життя третього боряться медики.

Зверніть увагу! Попри перемир'я на Донбасі, проросійські бойовики регулярно обстрілюють позиції наших захисників. Від початку 2021 року на Донбасі вже загинули 5 українських захисників. Поіменний список героїв – дивіться тут.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу