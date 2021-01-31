Бойовики на Донбасі знов порушили перемир'я: де було неспокійно
Протягом 30 січня ворог на Донбасі 5 разів порушив режим припинення вогню. Вже традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Джерело: штаб ООС
В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення.
До слова На Донбасі поранили двох українських бійців: в якому вони стані
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти гатили неподалік:
- Новомихайлівки;
- Авдіївки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неспокійно було поблизу:
- населеного пункту Золоте-4.
На обстріли проросійських бойовиків наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ,
– заявили у штабі ООС.
Ситуація станом на ранок 31 січня
Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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