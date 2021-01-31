Протягом 30 січня ворог на Донбасі 5 разів порушив режим припинення вогню. Вже традиційно окупанти гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Джерело: штаб ООС

В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення.

До слова На Донбасі поранили двох українських бійців: в якому вони стані

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти гатили неподалік:

Новомихайлівки;

Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неспокійно було поблизу:

населеного пункту Золоте-4.

На обстріли проросійських бойовиків наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ,

– заявили у штабі ООС.

Ситуація станом на ранок 31 січня

Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Зверніть увагу! Протягом останніх днів проросійські бойовики на Донбасі активізувалися. Ледь не щодня вони порушують режим припинення вогню, прицільно обстрілюючи позиції наших захисників. За добу 29 січня на Донбасі окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню. В результаті дій противника 2 українських захисників отримали осколкові поранення.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу