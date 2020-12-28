Бойовики на Донбасі 27 грудня 7 разів порушили режим перемир'я. Зокрема, здійснили 6 обстрілів та запустили безпілотник. У результаті атак окупантів український захисник отримав травмування.

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 6 обстрілів та один проліт безпілотника. Про це у фейсбуці повідомляє штаб ООС.

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Усі 7 порушень окупанти здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Де саме та з чого стріляв ворог

біля Водяного , що на Приазов'ї, збройні формування Росії застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем;

, що на Приазов'ї, збройні формування Росії застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем; неподалік Лебединського – з міномета 82-го калібру та стрілецької зброї;

– з міномета 82-го калібру та стрілецької зброї; поблизу Мар'їнки – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; біля Авдіївки – з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Для коригування вогню ворог застосував безпілотник. Однак українській військові зупинили його.

На порушення припинення вогню окупантами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Що відомо про травмованого українського захисника

У результаті обстрілу біля Водяного 1 військовий отримав бойове травмування. Воїна госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

Що відомо про ситуацію на Донбасі 28 грудня

У передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь українські воїни не відкривали.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу