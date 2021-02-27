Складна доба на Донбасі: багато поранених, бойовики не пропустили допомогу ООН

Протягом 26 лютого збройні формування Росії 14 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів постраждали 10 українських захисників, ще 1 – отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Крім того, окупанти не пропустили на Донбас гуманітарний вантаж ООН.

Російські найманці продовжують порушувати режим тиші на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння.

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Де та з якої зброї гатив ворог

Біля Водяного, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу 6 військових Збройних сил України отримали осколкові поранення, ще 3 воїнів – бойове травмування.

Поблизу населеного пункту Піски окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120-міліметрових та 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120-міліметрових та 82-міліметрових мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Луганського бойовики 3 рази відкривали прицільний вогонь по наших позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

На цьому ж напрямку здійснили дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Біля Мар'їнки та Лебединського ворог вів прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу 1 український захисник отримав кульове поранення.

Поблизу Кам'янки окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з Південним – ще й зі стрілецької зброї.

окупанти здійснили кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета, а поруч з – ще й зі стрілецької зброї. У передмісті Світлодарська противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав осколкові поранення ще 1 військовий.

Всіх воїнів, які були поранені протягом минулої доби, оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надають необхідну медичну допомогу.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про всі порушення російських найманців українська сторона повідомила ОБСЄ.

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Бойовики не пропустили допомогу ООН

Також окупанти перешкоджали перетину КПВВ "Щастя". Зокрема, попри складну соціальну та гуманітарну ситуацію, в якій перебувають жителі Донецької та Луганської областей, бойовики не пропустили гуманітарний вантаж ООН, вагою приблизно 136 тонн (11 вантажівок).

Він був призначений для закладів освіти, медичних закладів та для соціально незахищених громадян. Наразі вживають заходи щодо повторної доставки вантажу на тимчасово окуповану територію України.

Ситуація на фронті 27 лютого

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Зайцевого російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу