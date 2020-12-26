За минулу добу у районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Неспокійно було неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

Вже традиційно ворог відкривав вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.

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Обстріл приватного сектору

Окупанти, крім обстрілу українських позицій, вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета. Одна із мін влучила у подвір'я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було,

– заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

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Попри перемир'я на Донбасі, ворог регулярно вдається до збройних провокацій. Війська окупанта 24 грудня 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. У результаті 2 українських військових отримали поранення.

Що відомо про поранених військових