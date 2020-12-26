Ворог прицільно бив по Водяному: 4 обстріли за добу
За минулу добу у районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 4 порушення режиму припинення вогню. Неспокійно було неподалік Водяного, що на Приазов'ї.
Вже традиційно ворог відкривав вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє штаб ООС.
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Обстріл приватного сектору
Окупанти, крім обстрілу українських позицій, вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета. Одна із мін влучила у подвір'я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав.
На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було,
– заявили у штабі.
Від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
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Попри перемир'я на Донбасі, ворог регулярно вдається до збройних провокацій. Війська окупанта 24 грудня 5 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. У результаті 2 українських військових отримали поранення.
Що відомо про поранених військових
- Один із них отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в районі Красногорівки Донецької області. Захиснику надали медичну допомогу, його доставили до лікарні. Життю бійця нічого не загрожує.
- Ще один військовослужбовець дістав поранення під час обстрілу російськими найманцями українських позицій у районі Шумів Торецької міськради Донецької області. Боєць отримав вогнепальне поранення. Воїну оперативно надали медичну допомогу та доставили до медичного закладу.
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