Бойовики знов обстрілювали позиції наших захисників: де було неспокійно

25 січня 2021 , 07:55
Читать новость на русском

Протягом минулої доби окупанти 5 разів обстріляли позиції ЗСУ. Ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На щастя, втрат серед українських захисників немає. Про це повідомили у штабі ООС.

Важливо Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують пункти пропуску

Де було неспокійно протягом 24 січня

Проросійські бойовики відкривали вогонь в бік наших позицій неподалік:

  • Пісків;
  • Південного;
  • Водяного;
  • Приазов'ї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– наголосили у штабі ООС.

Ситуація станом на ранок 25 січня

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Зауважимо, що вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території й виявили 194 вибухонебезпечні предмети.

Більше про те, що відбувається у зоні проведення Операції Об'єднаних сил – читайте тут.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу