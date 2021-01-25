Бойовики знов обстрілювали позиції наших захисників: де було неспокійно

Протягом минулої доби окупанти 5 разів обстріляли позиції ЗСУ. Ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На щастя, втрат серед українських захисників немає. Про це повідомили у штабі ООС.
Важливо Ситуація на КПВВ та блокпостах Донбасу: бойовики блокують пункти пропуску
Проросійські бойовики відкривали вогонь в бік наших позицій неподалік:
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– наголосили у штабі ООС.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.
Зауважимо, що вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території й виявили 194 вибухонебезпечні предмети.Більше про те, що відбувається у зоні проведення Операції Об'єднаних сил – читайте тут.