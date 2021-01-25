Бойовики знов обстрілювали позиції наших захисників: де було неспокійно

Протягом минулої доби окупанти 5 разів обстріляли позиції ЗСУ. Ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На щастя, втрат серед українських захисників немає. Про це повідомили у штабі ООС.

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Де було неспокійно протягом 24 січня

Проросійські бойовики відкривали вогонь в бік наших позицій неподалік:

Пісків;

Південного;

Водяного;

Приазов'ї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– наголосили у штабі ООС.

Ситуація станом на ранок 25 січня

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Зауважимо, що вздовж лінії розмежування продовжують працювати сапери ДСНС. Вони розмінували майже 2 гектари території й виявили 194 вибухонебезпечні предмети.

Більше про те, що відбувається у зоні проведення Операції Об'єднаних сил – читайте тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу