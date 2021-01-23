Окупанти гатили по позиціях українських захисників: де було неспокійно
За минулу добу на Донбасі зафіксували 6 обстрілів українських позицій з боку окупантів. Проросійські бойовики традиційно використовували гранатомети та стрілецьку зброю.
Також протягом 22 січня поруч з Новолуганським працював ворожий снайпер. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.
Важливо На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий
Де було неспокійно 22 січня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля:
- Водяного, що на Приазов'ї,
- Новоселівки-2,
- Авдіївки,
- Опитного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч:
- Новолуганського,
- Шумів.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає,
– заявили у штабі.
Яка ситуація станом на ранок 23 січня
Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Обстановку і надалі контролюють українські воїни.
Поділитися новиною