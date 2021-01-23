За минулу добу на Донбасі зафіксували 6 обстрілів українських позицій з боку окупантів. Проросійські бойовики традиційно використовували гранатомети та стрілецьку зброю.

Також протягом 22 січня поруч з Новолуганським працював ворожий снайпер. Про це повідомили у пресслужбі штабу ООС.

Важливо На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

Де було неспокійно 22 січня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля:

Водяного, що на Приазов'ї,

Новоселівки-2,

Авдіївки,

Опитного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поруч:

Новолуганського,

Шумів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає,

– заявили у штабі.

Яка ситуація станом на ранок 23 січня

Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Обстановку і надалі контролюють українські воїни.

Зверніть увагу! На Сході України впродовж 2020 року загинули щонайменше 75 військових. Крім того, були й небойові втрати. Російські найманці майже щодня цинічно обстрілювали українські позиції на Донбасі.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу