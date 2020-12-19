Минулу доба на Донбасі знов була неспокійною. Окупанти 5 разів обстрілювали позиції українських захисників. Крім того, бойовики дистанційно нашпиговували Донбас забороненими мінами.

Найгарячіше було біля Авдіївки. Про це повідомляє штаб ООС.

Важливо Біля Авдіївки ворожий снайпер ранив українського захисника

Протягом 18 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню. Ворог стріляв з мінометів, а також застосовував ручний протитанковий та підствольний гранатомети, а згодом – стрілецьку зброю.

Неспокійно було біля:

Водяного на Приазов'ї;

Авдіївки.

Постріли окупантів були неприцільними й не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає,

– заявили у штабі ООС.

Також ворог вдруге за кілька тижнів вдався до дистанційного мінування українських позицій. Так, окупанти закинули 12 заборонених мін ПОМ-2, використавши ПКМ-1.

Яка ситуація станом на ранок 19 грудня

Від початку поточної доби, 19 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу