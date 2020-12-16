Минула доба на Донбасі виявилася вкрай неспокійною. Окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів неприцільними обстрілами впродовж всієї доби.

Найбільше обстрілів зафіксували в передмісті Авдіївки. Про це повідомляє штаб ООС.

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Де було неспокійно 15 грудня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив біля:

Авдіївки

Опитного;

Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксували два порушення припинення вогню неподалік Шумів. На цьому напрямку противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Вогневі провокації збройних формувань Російської Федерації не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає,

– заявили в ООС.

Яка ситуація станом на ранок 16 грудня

Від початку поточної доби в районі проведення Операції Об'єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного окупанти вели вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу