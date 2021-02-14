Неспокійна доба на Донбасі: окупати знов гатили з гранатометів
Останніми днями окупанти на Донбасі активізувалися. Жоден день не минає без провокативних пострілів ворога. І минула доба, на жаль, не стала виключенням.
Джерело:ООС
Протягом 13 лютого на Донбасі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню. Українським захисникам довелося відповідати.
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Де було неспокійно на Донбасі
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив поблизу:
- Водяного, що на Приазов'ї;
- Старогнатівки.
Україна повідомила про факти порушення режиму припинення вогню. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.
Яка ситуація станом на ранок 14 лютого
Від початку поточної доби обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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- Нове перемир'я уклали ще у липні 2020 року, однак відтоді спокійні дні на Донбасі – рідкість. Адже окупанти, нехтуючи всіма домовленостями, продовжують обстрілювати наших захисників.
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- Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що на постріли слід відповідати пострілами. Такої ж думки дотримується президент Володимир Зеленський.
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