Останніми днями окупанти на Донбасі активізувалися. Жоден день не минає без провокативних пострілів ворога. І минула доба, на жаль, не стала виключенням.

Протягом 13 лютого на Донбасі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню. Українським захисникам довелося відповідати.

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Де було неспокійно на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог гатив поблизу:

Водяного, що на Приазов'ї;

Старогнатівки.

Україна повідомила про факти порушення режиму припинення вогню. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. На щастя, бойових втрат серед наших захисників не було.

Яка ситуація станом на ранок 14 лютого

Від початку поточної доби обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу