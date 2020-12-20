Упродовж минулої доби 19 грудня на Донбасі було зафіксовано 7 порушень припинення вогню. Бойовики били з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, а також запустили безпілотник.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:30 20 грудня повідомили у пресцентрі Об'єднаних сил. Відповідний допис з'явився на фейсбук-сторінці Штабу.

Якою була ситуація станом на вечір 19 грудня Окупанти на Донбасі запустили безпілотник і обстріляли українських військових

7 порушень перемир'я на Донбасі упродовж 19 грудня: деталі

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї поблизу Південного.

Неподалік Шумів окупанти вели вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У передмісті Авдіївки проросійські найманці здійснили провокаційний обстріл українських позицій за допомогою кулеметів

Поблизу Водяного бойовики били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Павлополя для коригування вогню зі станкового гранатомета окупанти застосували безпілотник.

Політ безпілотника над лінією розмежування зафіксували і неподалік Водяного. Тут за допомогою засобів радіоелектронної боротьби українські воїни зупинили подальше застосування апарату.

У штабі підкреслюють, що постріли окупантів були неприцільними та не становили загрози для життя українських захисників. Тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед воїнів ОС бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби 20 грудня порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Всією лінією розмежування спостерігається тиша.

Українські військовослужбовці і надалі перебувають напоготові до імовірних провокацій ворога. Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,

– наголосили в пресцентрі Об'єднаних сил.

Як минула попередня доба Окупанти шпигують Донбас забороненими мінами: за добу 5 обстрілів

Зведення штабу про ситуацію на Донбасі станом на ранок 20 грудня: дивіться відео

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу