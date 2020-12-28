До якоїсь міри я президент, – Разумков пояснив свою заяву
Дмитро Разумков розповів, що його слова німецькому виданню про те, що він у деякій мірі вже є президентом, дещо вирвані з контексту. Такою заявою спікер намагався пояснити іноземним колегам специфіку власної посади.
У Німеччині немає голови Бундестагу, є його президент. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".
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Тому до якоїсь міри я – президент. Це було сказано, але далі я багато ще що відповідав на це запитання. Однак наші колеги взяли лише цю цитату,
– пояснив Разумков.
Що ще сказав спікер про політичні амбіції
- Він дотримується правила – "говорити так, щоб тобі потім не було соромно за те, що ти говориш".
- Наразі не є пріоритетом оцінювати електоральні перспективи на будь-якій із посад. Зокрема, навіть посаді голови Верховної Ради. Набагато важливіше говорити про свої дії у сьогоденні.
- Верховна Рада має ще дуже велику каденцію, а Президент України – ще більшу.
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