Дмитро Разумков розповів, що його слова німецькому виданню про те, що він у деякій мірі вже є президентом, дещо вирвані з контексту. Такою заявою спікер намагався пояснити іноземним колегам специфіку власної посади.

У Німеччині немає голови Бундестагу, є його президент. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Актуально Чи отримують депутати зарплату у конверті: Разумков розповів про корупцію в Раді

Тому до якоїсь міри я – президент. Це було сказано, але далі я багато ще що відповідав на це запитання. Однак наші колеги взяли лише цю цитату,

– пояснив Разумков.

Що ще сказав спікер про політичні амбіції

Він дотримується правила – "говорити так, щоб тобі потім не було соромно за те, що ти говориш".

Наразі не є пріоритетом оцінювати електоральні перспективи на будь-якій із посад. Зокрема, навіть посаді голови Верховної Ради. Набагато важливіше говорити про свої дії у сьогоденні.

Верховна Рада має ще дуже велику каденцію, а Президент України – ще більшу.

Зверніть увагу! В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt Разумков заявив, що українською мовою його посада називається "голова парламенту", а німецькою це звучить як "президент парламенту". Тому спікер зауважив, що певною мірою вже є президентом.