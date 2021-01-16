Київська митниця вилучила 23 діаманти, які жителю Вінниці відправили з Індії поштою. У декларації йшлося, що це звичайна біжутерія.

Діаманти з Індії поштою хотіли перевезти в Україну

Під час перевірки міжнародного експрес-відправлення митники виявили 23 камінці. Про це повідомили у телеграмі Державної митної служби.

Читайте також В аеропортах Києва митники вилучили золоті годинники з діамантами та старовинні монети: фото

У декларації було вказано, що це декоративне каміння, яке коштує 2 500 індійських рупій, тобто 960 гривень.

Насправді у 2 поліетиленових пакетиках перебували 23 безбарвні прозорі камінці, які детектор дорогоцінного каміння визначив як діаманти,

– кажуть митники.

Їхні розміри – 2,8 та 3 міліметри.

Яка доля коштовностей

У митниці нагадали, що українське законодавство передбачає письмове декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

А оскільки в декларації точних даних не було, коштовне каміння вилучили.

Остаточну характеристику каменів надасть експертиза. Митники склали протокол за однією зі статей Митного кодексу. Вона передбачає конфіскацію всього такого товару.



До Вінниці з Індії поштою незаконно відправили 23 діаманти / Фото Державної митної служби



Все коштовне каміння митники вилучили / Фото Державної митної служби