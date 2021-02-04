У Верховному суді оскаржили заборону каналів Медведчука: є два позови
У четвер, 4 лютого, указ Володимира Зеленського щодо санкцій проти каналів Віктора Медведчука оскаржили у Верховному суді. Мовиться про ZIK, 112 і Newsone.
Джерело: фейсбук Верховного суду України
Позови громадян надійшли до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
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ZIK, 112 і Newsone заблокували: що відомо
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака на 5 років. Окрім того, санкції наклали на телеканали ZIK, 112 і Newsone.
- Указ підписав президент Володимир Зеленський. Він заявив, що Україна підтримує свободу слова, але не пропаганду. Необхідно боротися за правду в інформаційній війні.
- Санкції вже схвалили у Євросоюзі.
- Пані посол Великої Британії Мелінда Сімонс також позитивно відреагувала на рішення Зеленського. Вона наголосила, що дезінформація завдає реальної шкоди Україні.
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