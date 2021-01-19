Вже найближчими днями в Україні слід очікувати на значне послаблення нічних морозів і підвищення денної температури. Водночас синоптики повідомляють про відлигу.

Коли буде потепління

Про підвищення денної температури до відлиги повідомили в Українському гідрометцентрі. За даними синоптиків, теплішати вже почне 21 – 22 січня.

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Цими днями переважно буде без опадів і сонячно. Лише в Карпатському регіоні 21 січня випаде невеликий сніг, а 22 числа – невеликий дощ.

Якою буде температура 21 січня

На усій Правобережній Україні вдень переважатиме плюсова температура. Максимально стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті, Буковині та в Криму - +5… +7. А найхолодніше буде на Херсонщині, Миколаївщині та північному заході, де температура підніметься +2…+4.

Щодо Лівобережжя, то тут термометри переважно показуватимуть температуру зі знаком "мінус". Лише до +1 може доходити на Кіровоградщині, Київщині та Черкащині. А найхолодніше буде на Луганщині – -8… -10.



Прогноз погоди в Україні на 21 січня / Дані Укргідрометцентру

Що синоптики кажуть про 22 число

Вже у п’ятницю стане набагато тепліше. І плюсову температуру вдень можна буде спостерігати на усій території України. Цього разу найтеплішим буде Крим – +7… +9. А найхолоднішою точкою залишиться Луганськ, де температура підніметься до -1… +1.

На решті ж території України стовпчики термометрів у середньому покажуть 3… 6 градусів тепла. Щоправда, на Сумщині та Харківщині повітря прогріється максимум до +2.



Прогноз погоди в Україні на 22 січня / Дані Укргідрометцентру

З докладним прогнозом погоди на 20 січня можете ознайомитися за цим посиланням.