Максим Степанов заявив, що до квітня – травня 2021 року в Україні не запроваджуватимуть жорсткий карантин. Наразі ситуація з коронавірусом у нашій країні є стабільною.

Очільник міністерства охорони здоров'я наголосив, що ситуацію вдалося стабілізувати завдяки "введенним раніше карантинам". До квітня – травня жорсткого карантину вводити не будемо. Перебуватимемо в умовах адаптивного,

– сказав Степанов. Він також наголосив, що на покращення епідеміологічної ситуації у країні вплинули швидкі дії медичних працівників. Новина доповнюється...