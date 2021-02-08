До травня жорсткого карантину в Україні не буде, – Степанов
Максим Степанов заявив, що до квітня – травня 2021 року в Україні не запроваджуватимуть жорсткий карантин. Наразі ситуація з коронавірусом у нашій країні є стабільною.
Джерело:Obozrevatel
Очільник міністерства охорони здоров'я наголосив, що ситуацію вдалося стабілізувати завдяки "введенним раніше карантинам".
До квітня – травня жорсткого карантину вводити не будемо. Перебуватимемо в умовах адаптивного,
– сказав Степанов.
Він також наголосив, що на покращення епідеміологічної ситуації у країні вплинули швидкі дії медичних працівників.
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