До співорганізатора акції на підтримку Стерненка прийшла поліція: хто і чому тисне на Маселка

Сегодня в офис Фонда DEJURE пришло 5 сотрудников управления стратегических расследований Национальной полиции и попытались вручить административный протокол члену правления Фонда DEJURE Роману Маселко. Далее читайте на украинском.

Що сталось?

Cьогодні близько 11:00 до офісу Фундації DEJURE навідались п'ятеро поліцейських, щоб "поговорити" з Романом Маселко. Поліцейські були переконані в його присутності в офісі через дані пеленгування його мобільного телефону. З їх розмов ми почули, що вони "пробили" телефон Романа.

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На наше запитання, як саме представники поліції дізнались, що Роман знаходиться в нашому офісі, відповіли, що в цьому їм допомогло "оперативне везіння".

Важливо розуміти, що використання оперативних інструментів (зовнішнього стеження, відстеження мобільних телефонів) у адміністративному провадженні є незаконним.

Що хотіли поліцейські?

Вручити Роману Маселко протокол про адміністративне правопорушення. За словами поліцейських, Роман, як член Громадської ради доброчесності, голосував за висновок про недоброчесність судді Окружного адміністративного суду Києва Тетяни Скочок в умовах конфлікту інтересів.

Що відбулось насправді?

У травні 2020 року Роман Маселко надіслав запит до Печерського райсуду, щоб дізнатись, яким чином суддя Руслан Козлов тричі поспіль став головою цього суду, попри пряму заборону законодавства робити це більше двох разів підряд.

Печерський райсуд відмовився надати цю інформацію, а Роман Маселко оскаржив цю відмову до Окружного адміністративного суду. Справа за авторозподілом потрапила до судді Тетяни Скочок, яка у письмовому провадженні відмовила Маселко у позові. Це означає, що суддя навіть не викликала сторони до суду і просто відмовила у позові.

В грудні 2020 року другий склад Громадської ради доброчесності ухвалив висновок про невідповідність Тетяни Скочок критеріям доброчесності та професійної етики. Суддя Скочок вбачила в цьому рішенні особисту помсту та конфлікт інтересів, а не порушення нею етичних стандартів, попри те, що у висновку щодо Скочок вказане рішення навіть не згадується.

З цим поліція і прийшла до офісу Фундації DEJURE. Після розголосу у ЗМІ та соцмережах, один із поліцейських отримав дзвінок на телефон і після короткого "єсть", "правоохоронці" втекли з офісу.

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Висновок про недоброчесність Скочок був ухвалений Громадською радою доброчесності у грудні 2020 року, заяву Скочко подала менше місяця тому в січні, а вже в лютому поліція прийшла вручати адміністративний протокол через уявний "конфлікт інтересів". Неймовірні темпи розслідувань вказують на особливу його "пріоритетність".

Ми пов'язуємо раптову появу поліції із системним тиском на активну громадськість.

У вівторок недоброчесний суддя Віктор Попревич засудив на 7 років активіста Сергія Стерненка, у четвер ДБР провело обшуки в домі сотника Самооборони Майдану Ігора Солонинка.

Тепер, за день до громадської акції "Справедливість Стерненку – справедливість усім!", поліція навідується до нашого офісу з фейковим протокол щодо одного з членів правління Фундації DEJURE та адвоката майданівців Романа Маселка.

Ми закликаємо всіх небайдужих долучатись до нас завтра о 12:00 під Офісом президента!

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Що відомо про суддю Тетяну Скочок?

Тетяна Скочок – помічниця Андрія Портнова, архітектора судової системи часів Януковича. Крім того, Скочок – суддя сумнозвісного Окружного адміністративного суду Києва.

За даними Громадської ради доброчесності, суддя раніше: