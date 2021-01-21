У Харкові правоохоронці прийшли з обшуком до власника будинку для літніх людей Славіка Акопяна. Саме в його приміщенні, з якого зробили хоспіс, 21 січня сталася пожежа. Вона забрала життя 15 людей.

Сам власник згорілого будинку перебуває на вулиці в оточенні поліції. Про це повідомляє телеграм-канал "Труха".

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Поліцейські з'ясували, що Акопян володіє ще одним будинком для літніх людей, який теж не зареєстрований. В іншому незареєстрованому будинку престарілих перебувають 24 літні людини.

Цікаво, що будинку у Харкові, де 21 січня спалахнула моторошна пожежа, немає на картах. До того ж немає і документів, які б підтверджували його існування.

Правоохоронці прийшли з обшуками до Акопяна: дивіться відео телеграм-каналу "Труха"

Що відомо жахливу пожежу у Харкові

21 січня у харківському будинку для літніх людей спалахнула масштабна пожежа. Вогонь забрав життя 15 людей, ще 11 – постраждали.

На місці події працювали 50 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки. Їм вдалося врятувати 18 мешканців закладу , 9 осіб госпіталізували до лікарень, ще 2 – відмовилися лягати в лікарню.

, 9 осіб госпіталізували до лікарень, ще 2 – відмовилися лягати в лікарню. За даними Генеральної прокуратури, попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.

Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів створив Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії. Її очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести в Україні перевірки пожежної безпеки у закладах розміщення.