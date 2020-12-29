Понад 2 тисячі антикварних речей, замаскованих під український паркет, намагалися ввезти до Сербії 29 грудня. Сербські митники виявили цінну контрабанду вночі на прикордонному переході Сербська Црня.

Ввезти колекцію до Сербії намагалася вантажівка з румунськими номерами. Її водій – 46-річний серб переконував прикордонників, що везе 2 пакети цукерок і товар, який вказаний у митній документації. Про це з посиланням на пресслужбу сербської митниці пише "Балканський оглядач".

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Митники у співпраці з поліцією виявили та запобігли спробі контрабанди багатої археологічної колекції з понад 2 000 антикварних предметів різних періодів. Ця незвичайна колекція була виявлена ​​на в'їзді в країну у вантажівці з румунськими номерами. Вона перевозила паркет з України до Сербії та стояла на черзі для регулярного в'їзного контролю,

– мовиться у повідомленні.

Під час детального огляду транспортного засобу митники виявили, що кабіна вантажівки та бічний ящик для інструментів були заповнені незадекларованим антикваріатом.

Він належав до різних періодів:

епохи бронзи,

візантійського періоду,

середньовіччя,

предметів давніх слов’ян та кельтів.

Всього митники нарахували 2 113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур.

Які антикварні речі намагалися вивезти з України в Сербію / Фото Uprava Carina Srbije

Серед декоративних предметів є браслети, брошки, шпильки, а також затиски для волосся, тоді як серед зброї – багато наконечників для списів, стріл, сокир і навіть булави.

З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.



Антикварна колекція, яку намагалися ввезти в Сербію / Фото kurir.rs

"З огляду на розмір та різноманітність колекції, визначити вартість без експертної оцінки неможливо, і всі предмети будуть передані на експертизу. Однак очевидно, що він має велику історичну та археологічну цінність", – зазначається у ЗМІ.

Зауважимо, що водій сказав митникам, що колекція не його, але він погодився перевезти її з України до Сербії за невелику плату. Йому сказали, що хтось зв’яжеться з ним після його прибуття до країни.