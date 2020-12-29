До Сербії намагалися вивезти велику антикварну колекцію з України: фото і деталі
Понад 2 тисячі антикварних речей, замаскованих під український паркет, намагалися ввезти до Сербії 29 грудня. Сербські митники виявили цінну контрабанду вночі на прикордонному переході Сербська Црня.
Ввезти колекцію до Сербії намагалася вантажівка з румунськими номерами. Її водій – 46-річний серб переконував прикордонників, що везе 2 пакети цукерок і товар, який вказаний у митній документації. Про це з посиланням на пресслужбу сербської митниці пише "Балканський оглядач".
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Митники у співпраці з поліцією виявили та запобігли спробі контрабанди багатої археологічної колекції з понад 2 000 антикварних предметів різних періодів. Ця незвичайна колекція була виявлена на в'їзді в країну у вантажівці з румунськими номерами. Вона перевозила паркет з України до Сербії та стояла на черзі для регулярного в'їзного контролю,
– мовиться у повідомленні.
Під час детального огляду транспортного засобу митники виявили, що кабіна вантажівки та бічний ящик для інструментів були заповнені незадекларованим антикваріатом.
Він належав до різних періодів:
- епохи бронзи,
- візантійського періоду,
- середньовіччя,
- предметів давніх слов’ян та кельтів.
Всього митники нарахували 2 113 предметів, серед яких найчисленнішими є підвіски, персні, різні інструменти та зброя, один більший камінь та кілька менших металевих фігур.
Які антикварні речі намагалися вивезти з України в Сербію / Фото Uprava Carina Srbije
Серед декоративних предметів є браслети, брошки, шпильки, а також затиски для волосся, тоді як серед зброї – багато наконечників для списів, стріл, сокир і навіть булави.
З повсякденного посуду колекція також містить кілька ложок, голки, різці, ключі, шпори, пряжки ременів, ґудзики та монети.
Антикварна колекція, яку намагалися ввезти в Сербію / Фото kurir.rs
"З огляду на розмір та різноманітність колекції, визначити вартість без експертної оцінки неможливо, і всі предмети будуть передані на експертизу. Однак очевидно, що він має велику історичну та археологічну цінність", – зазначається у ЗМІ.
Зауважимо, що водій сказав митникам, що колекція не його, але він погодився перевезти її з України до Сербії за невелику плату. Йому сказали, що хтось зв’яжеться з ним після його прибуття до країни.
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