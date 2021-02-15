Артема Ситника, який очолює Національне антикорупційне бюро, можуть звільнити. Законопроєкт про приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції вже зареєстрували.

Раніше уряд підтримав законопроєкт. Тепер його передали на розгляд керівництва Ради.

До теми Звільнення Ситника: у Мін'юсті пояснили, чому уряд підтримав законопроєкт про НАБУ

Що передбачає законопроєкт

Тексту ініціативи наразі не оприлюднили. Однак міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що ініціатива передбачає звільнення Ситника з посади директора НАБУ. Мають ввести новий механізм призначення очільника бюро.

Поки обиратимуть нового директора, бюро буде очолювати перший заступник директора глави НАБУ – Гізо Углава. За інформацією Bihus.Info, Углава міг бути причетним до оборудок в Укроборонпромі. Щоправда, Малюська запевнив, що в незалежності та неупередженості заступника не сумнівається.

Що цьому передувало