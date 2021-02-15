До Ради внесли законопроєкт, який передбачає звільнення Ситника
Артема Ситника, який очолює Національне антикорупційне бюро, можуть звільнити. Законопроєкт про приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції вже зареєстрували.
Джерело:Верховна Рада
Раніше уряд підтримав законопроєкт. Тепер його передали на розгляд керівництва Ради.
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Що передбачає законопроєкт
Тексту ініціативи наразі не оприлюднили. Однак міністр юстиції Денис Малюська зазначав, що ініціатива передбачає звільнення Ситника з посади директора НАБУ. Мають ввести новий механізм призначення очільника бюро.
Поки обиратимуть нового директора, бюро буде очолювати перший заступник директора глави НАБУ – Гізо Углава. За інформацією Bihus.Info, Углава міг бути причетним до оборудок в Укроборонпромі. Щоправда, Малюська запевнив, що в незалежності та неупередженості заступника не сумнівається.
Що цьому передувало
- Про те, що уряд схвалив законопроєкт щодо звільнення Ситника, повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін. За його словами, звільнити Ситника вирішив нібито сам президент Володимир Зеленський.
- До слова, в грудні 2020 року окремі положення закону про НАБУ втратили чинність, бо перед тим Конституційний суд визнав їх неконституційними.
- Відтак в Україні фактично немає законної процедури призначення директора НАБУ. Однак на статус Ситника чи бюро це не впливає.
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