До Ради нарешті надійшли документи для проведення виборів у Харкові

До парламенту таки надійшли документи від Харківської міськради про дострокове припинення повноваженнь покійного очільника міста Геннадія Кернеса. Це потрібно, щоб провести нові вибори.
Документи підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який наразі виконує обов'язки мера.
До теми У Раді чекають на Терехова, Терехов – на Раду: чому ще не призначили вибори мера у Харкові
Надалі в Ради є 90 днів для рішення. Питання розглядатимуть на засіданні комітету держвлади та місцевого управління.
Чому документи не подавали так довго
- У Верховній Раді наголошували, що чекають потрібних документів. Сам Терехов чекав на запит Ради.
- Коли секретар отримав лист від парламенту, депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень Кернеса.
- До речі, журналіст Павло Федосенко стверджував, що Терехову вигідно затягувати із виборами. За його словами, якби вони відбулись найближчим часом, то виграв би колишній мер Михайло Добкін.
Коли відбудуться вибори
Зверніть увагу!
- Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше зазначав, що довибори можуть відбутись тільки в останню неділю березня або останню неділю жовтня.
- Оскільки в березні їх провести вже не встигнуть, ймовірно, вони пройдуть у жовтні.
Кернес
помер 17 грудня
в берлінській клініці "Шаріте", куди його госпіталізували через ускладнення коронавірусу.
Документи про припинення повноважень Кернеса / Фото Олександра Качури
Документи для виборів мера у Харкові / Фото Олександра Качури