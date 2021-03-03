До Ради нарешті надійшли документи для проведення виборів у Харкові
До парламенту таки надійшли документи від Харківської міськради про дострокове припинення повноваженнь покійного очільника міста Геннадія Кернеса. Це потрібно, щоб провести нові вибори.
Джерело:Телеграм "Правда Качури"
Документи підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який наразі виконує обов'язки мера.
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Надалі в Ради є 90 днів для рішення. Питання розглядатимуть на засіданні комітету держвлади та місцевого управління.
Чому документи не подавали так довго
- У Верховній Раді наголошували, що чекають потрібних документів. Сам Терехов чекав на запит Ради.
- Коли секретар отримав лист від парламенту, депутати розглянули питання про дострокове припинення повноважень Кернеса.
- До речі, журналіст Павло Федосенко стверджував, що Терехову вигідно затягувати із виборами. За його словами, якби вони відбулись найближчим часом, то виграв би колишній мер Михайло Добкін.
Коли відбудуться вибори
- Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше зазначав, що довибори можуть відбутись тільки в останню неділю березня або останню неділю жовтня.
- Оскільки в березні їх провести вже не встигнуть, ймовірно, вони пройдуть у жовтні.
Документи про припинення повноважень Кернеса / Фото Олександра Качури
Документи для виборів мера у Харкові / Фото Олександра Качури
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