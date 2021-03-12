До пограбування банку сина Януковича причетні ватажки бойовиків: розслідування

До пограбування банку сина президента-втікача Віктора Януковича в окупованому Донецьку причетні керівники бойовиків. Крім того, один з окупантів тоді навіть "кинув" своїх соратників на 2 мільйони доларів і 30 кілограм зливків банківського золота .
Так, ще у 2015 році в Донецьку пограбували банк Олександра Януковича.
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Як відбувалось пограбування
Економічний відділ так званого "міністерства держбезпеки" під керівництвом колишнього співробітника СБУ на Донеччині Дмитра Дикого штурмував закриту і опечатану будівлю "Всеукраїнського банку розвитку". Грабіжники винесли звідти всі цінності.
За інформацією української розвідки, силову підтримку здійснював "центр спецоперацій "МГБ ДНР", яким керував Сергій Землянов ("Амір").
Скільки винесли з банку
У результаті вкрали близько 5 мільйонів доларів. Хоча в офіційному повідомленні банку фігурувала інша сума: 46,5 мільйона гривень та 9,9 мільйона доларів. Ці гроші завантажили в автівку Honda CR-V чорного кольору. Їх мали перевезти до так званого "міністерства держбезпеки".
Гроші поділили
- Перед заїздом машина зупинилась біля комплексу "Озерний". Там грабіжників зустрів Василь Євдокимов, якого називали "Ленін". Він розпорядився вивантажити 2 мільйони доларів. Перший він заховав особисто, а другий відвіз до Москви із вищезгаданим Земляновим.
- Потім весь особовий склад економічного відділу "МГБ" разом з Диким заарештували прямо під час наради в будівлі "міністерства". Особливо до цього доклався так званий заступник генпрокурора Василь Байрачний.
- Через кілька днів після розграбування, "Амір" був в донецькому готелі "Рамада", його спробували "взяти". Щоправда, той встиг підняти по тривозі особовий склад "МГБ". Бойовики прибули до готелю та відбили начальника штабу.
- Надалі "Аміра" з мільйоном доларів та цінностями відправили до Москви. Там він пробув до 2020 року.
- До речі, саме "Амір" у 2014 році клопотав перед тодішнім керівництвом "МГБ" про зарахування Василя Євдокимова "Леніна" до особового складу цього підрозділу .
- Потім Євдокимов його очолив і став одним з найбільш одіозних "силовиків", які вчинили безліч злочинів проти цивільних і наших військових. Зокрема, ймовірно, він організовував вбивства українських офіцерів Максима Шаповала і Олександра Хараберюша.
Опублікували розмови бойовиків
- У мережі з'явились розмови бойовиків, де колишній перший помічник "Леніна" каже, що він особисто отримав від "шефа" на короткострокове зберігання мільйон доларів готівкою.
- Завдяки цим розмовам отримали докази причетності Василя Євдокимова до пограбування банку.
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