До пограбування банку сина президента-втікача Віктора Януковича в окупованому Донецьку причетні керівники бойовиків. Крім того, один з окупантів тоді навіть "кинув" своїх соратників на 2 мільйони доларів і 30 кілограм зливків банківського золота .

Так, ще у 2015 році в Донецьку пограбували банк Олександра Януковича.

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Як відбувалось пограбування