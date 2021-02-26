До офісу Фундації DEJURE прийшла поліція

До приміщення громадської організації "Фундація DEJURE" у Києві приїхала поліція.

Як зазначають у Фундації, правоохоронці прийшли, аби поспілкуватися із Романом Маселком. Він є головою ради громадського контролю НАБУ, адвокатом і блогером.

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Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін у своєму фейсбуці написав: до офісу прийшли 5 співробітників управління стратегічних розслідування.

В організації наголосили: поліція прийшла до них саме за день до того, як має початися акція на підтримку Сергія Стерненка. Фундація DEJURE виступає одним з організаторів цього заходу.

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