Лід "тронувся", до Коломойського теж дійде, – Данилюк про підозру Дубілету

Ексглаву "Приватбанку" Олександра Дубілета підозрюють у розтраті 8 мільярдів гривень. Наступний може отримати підозру олігарх Ігор Коломойський.

Таку думку висловив екссекретар Ради нацбезпеки Олександр Данилюк. Він не виключає можливості того, що це може трапитись вже невдовзі.

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Він наголосив, що це вже другий епізод, по якому видали підозри керівництву "Приватбанку", але є ще багато справ, які вже готові до того, щоб по них також почати роботу.

За його словами, до цього моменту процес свідомо гальмувався на всіх ланках. Але після того, як США ввели санкції Коломойському все швидко почало розгортатись.

Лід "тронувся" – це однозначно і цей процес вже неможливо зупинити. І до Коломойського теж дійде і досить швидко,

– наголосив Данилюк.

Чи чекати санкцій від РНБО

Однак, як наголосив екссекретар Ради нацбезпеки та оборони, санкцій від цього відомства очікувати не треба. На громадян України їх накладають за дуже обмежених умов.

"Тут все дуже просто – є судові процесі, безліч відкритих справ проти Коломойського. Просто треба робити свою роботу – підписувати підозри, а не робити політичні заяви", – підсумував Данилюк.

Дивіться відео: Данилюк про підозру Коломойському та Дубілету



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