З 16 до 20 грудня синоптики прогнозують майже по всій території України ожеледицю й тумани. Температура повітря здебільшого коливатиметься від -3 до +2 градусів.

Погода на 16 грудня

16 грудня в Україні буде хмарно. У східних областях варто очікувати снігу з дощем та ожеледиць. В інших регіонах обійдеться без істотних опадів. про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У західних, північних, центральних та Одеській областях вночі та вранці буде туман. Температура повітря триматиметься позначки -3 до +2 градусів. На крайньому півдні та заході країни вдень буде 1 – 6 градусів тепла.

В Києві та області без опадів. В столиці можливий туман, температура протягом доби – від -1 до +1 градусів.

Погода 17 – 18 грудня

По всій території України буде хмарно з проясненням, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура протягом доби коливатиметься від -3 до +2 градусів. На північному сході та сході країни позначка термометру триматиметься 0 – 5 морозу. Жителям Закарпаття, а також подекуди Прикарпаття та Одещини варто очікувати вдень 4 – 6 градусів тепла.

У Києві та його околицях опади не передбачаються, однак, на дорогах місцями буде ожеледиця. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.

Погода 19 – 20 грудня

В більшій частині країни опадів не буде, лише на півночі Лівобережжя місцями можливий невеликий мокрий сніг. Температура продовж доби – -3 до +2 градусів. Східні області та Карпати вдарить мороз – 1 – 6 градусів. У південно-західній частині країни термометр показуватиме 1 – 6 градусів тепла.

У Києві та Київській області 19 – 20 грудня сухо. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.



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