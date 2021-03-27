Мрія чи жахіття: вчені заявили, що до кінця століття літо на Землі триватиме пів року

Науковці повідомили, що вже до 2100 року людство може отримати літо тривалістю 6 місяців. Однак негативні наслідки таких змін суттєво переважатимуть над позитивними.

Таку невтішну перспективу змалювали 8 китайських науковців. Результати своїх досліджень вони опублікували в американському науковому журналі Geophysical Research and Letters.

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До кінця століття весна і літо починатимуться на місяць раніше, ніж це було 2011 року, а осінь і зима починатимуться на пів місяця пізніше. Це призведе до майже пів року літа і менш ніж два місяці зими у 2100 році,

– мовиться у дослідженні.

У процесі роботи науковці аналізували зміни клімату від 1952 року до 2011 року.

Що показали дослідження