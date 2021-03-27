Мрія чи жахіття: вчені заявили, що до кінця століття літо на Землі триватиме пів року
Науковці повідомили, що вже до 2100 року людство може отримати літо тривалістю 6 місяців. Однак негативні наслідки таких змін суттєво переважатимуть над позитивними.
Джерело:AGU
Таку невтішну перспективу змалювали 8 китайських науковців. Результати своїх досліджень вони опублікували в американському науковому журналі Geophysical Research and Letters.
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До кінця століття весна і літо починатимуться на місяць раніше, ніж це було 2011 року, а осінь і зима починатимуться на пів місяця пізніше. Це призведе до майже пів року літа і менш ніж два місяці зими у 2100 році,
– мовиться у дослідженні.
У процесі роботи науковці аналізували зміни клімату від 1952 року до 2011 року.
Що показали дослідження
- За майже 60 років тривалість літа збільшилася на 17 днів.
- Водночас усі інші пори року скоротилися на декілька днів.
- Якщо літо все-таки триватиме 6 місяців, постраждають люди та природи.
- Рослинам і тваринам доведеться пережити тривалу адаптацію до нових реалій.
- Врятувати клімат ще можна. Для цього необхідно зменшити кількість викидів парникових газів.
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