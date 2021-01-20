До дня народження Лесі Українки випустять срібну банкноту: як вона виглядає
Національний банк України 21 січня випустить срібну банкноту номіналом 200 гривень до дня народження української письменниці Лесі Українки. На лицьовому боці буде зображена сама культурна діячка, а на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку.
Нова банкнота відтворює дизайн оновленої зразка 2019 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного банку України.
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Головне про банкноту:
- вона виготовлена зі срібла 999,9 проби;
- її маса в чистоті – не менш ніж 124,4 грам;
- тираж – 300 штук.
Нацбанк випустить срібну банкноту / Фото Нацбанк
Банкноти продаватимуть
У Нацбанку додали, що банкноти продаватимуть під час електронних аукціонів на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Наразі ще невідомо, коли саме відбудуться аукціони – дати повідомлять окремо.
Водночас банкноти, які не продадуть на аукціоні, можна буде придбати через інші канали реалізації продукції НБУ.
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