Національний банк України 21 січня випустить срібну банкноту номіналом 200 гривень до дня народження української письменниці Лесі Українки. На лицьовому боці буде зображена сама культурна діячка, а на зворотному – в'їзна вежа Луцького замку.

Нова банкнота відтворює дизайн оновленої зразка 2019 року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного банку України.

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Головне про банкноту:

вона виготовлена зі срібла 999,9 проби;

її маса в чистоті – не менш ніж 124,4 грам;

тираж – 300 штук.



Нацбанк випустить срібну банкноту / Фото Нацбанк

Банкноти продаватимуть

У Нацбанку додали, що банкноти продаватимуть під час електронних аукціонів на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Наразі ще невідомо, коли саме відбудуться аукціони – дати повідомлять окремо.

Водночас банкноти, які не продадуть на аукціоні, можна буде придбати через інші канали реалізації продукції НБУ.

До теми. 12 січня 2021 року в Україні випустили нову пам'ятну монету. Її присвятили українському історику та письменнику Агатангелові Кримському. Як вона виглядає – дивіться тут.