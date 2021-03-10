До "червоних" областей можуть запустити нові спецрейси: в УЗ назвали умову

Укрзалізниця може збільшити кількість рейсів до червоної зони. Однак це зроблять у випадку, якщо карантин посилюватимуть у більшій кількості регіонів України.

Виконувач обов'язків члена правління Укрзалізниці директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський заявив, що спецрейси в Україні продовжать.

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Щодо спеціальних рейсів. Ми продовжимо, звичайно, якщо нові райони будуть потрапляти до червоної зони карантину, вже напрацьовано механізм – МОЗ та Мінінфраструктури швидко погоджують, ми повідомляємо дати,

– наголосив Перцовський.

За словами Перцовського, у майбутньому Укрзалізниця може збільшувати кількість спецрейсів. Однак кількість доступних місць має бути обмежена. Максимальна кількість проданих квитків – до 50%.

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