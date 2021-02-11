На Україну сунуть сильні морози та хуртовини. Від ночі на 15 лютого протягом кількох днів температура повітря може опускатися до -30 градусів.

У період з 15 до 18 лютого у північних областях стовпчики термометрів показуватимуть -25…-30 градусів.

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Що кажуть в Укргідрометцентрі

За словами Миколи Кульбіди, менші морози очікують тільки на Одещину й Закарпаття. У південних та східних областях буде -15...-18 градусів, а середня нічна температура по країні становитиме -20...-28 градусів.

Директор Українського гідрометеорологічного центру зауважив, що найнижча температура зимового періоду в Україні становить -42 градуси. Тому очікувані морози не виходять за межі норми.

Але раптове похолодання може пояснюватися глобальними змінами клімату.

Клімат України змінюється. За останні 25 років середня температура зимового періоду зросла більше ніж на 2 градуси. А тривалість зимового періоду суттєво скоротилася,

– зазначив гідрометеоролог.

Коли чекати весняну погоду у 2021 році, Кульбіда передбачати не береться. Адже методологія Укргідрометцентру дозволяє прогнозувати погоду на 15 днів.

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Прогноз народного синоптика

Леонід Горбаль у коментарі виданню розповів, що на початку календарної весни морози вщухнуть, але справжнє тепло прийде лише у травні.

Народний синоптик наголосив, що погода в Україні у лютому "ніяк не вписується у теорію глобального потепління, однак для сезону вона – цілком нормальна". Він додав, що велику кількість снігу в лютому передбачали й раніше.

Тому чекаємо на сильні морози. У лютому ще два підходи циклонів, але вони вже будуть не такими сніжними,

– розповів синоптик.

Далі можливий сніг із дощем. У березні та квітні, за його словами, буде вище 0, однак все ж холодно, як для весни.

Як готуються до похолодання

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов зазначив, що всі регіони готуються до похолодання та погіршення погодних умов. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити безперебійну роботу лікарень, закладів освіти, інших соціально значимих об'єктів і організувати достатню кількість пунктів обігріву,

– зазначив Чернишов.

Він також закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки.

Крім того, в Україні працюватиме штаб із забезпечення сталого транспортного сполучення на автомобільних дорогах. Він займатиметься й оперативним розчищенням снігу на автошляхах та в населених пунктах, профілактичним обробленням дорожнього покриття, завчасним обмеженням руху транспорту.